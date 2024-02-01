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الامارات | اليابان تبلغ ربع نهائي آسيا على حساب «الأحمر البحريني»

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الدوحة - رويترز 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انضم منتخب اليابان لركب المتأهلين إلى دور الثمانية من بطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر، وذلك بفوزه أمس 3-1 على البحرين، في مباراة دور الـ16 التي أقيمت على استاد الثمامة.

وتقدم ريتسو دوان بالهدف الأول في الدقيقة 31، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، وعزز تاكيفوسا كوبو النتيجة بعد أربع دقائق من نهاية الاستراحة، بهدف أثار بعض الجدل قبل احتسابه. وقلصت البحرين الفارق في الدقيقة 64 من هدف ذاتي، سجله حارس اليابان زيون سوزوكي بالخطأ في مرماه، لكن المهاجم أياسي أويدا استعاد فارق الهدفين بعد ثماني دقائق بمهارة عالية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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