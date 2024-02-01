مانشستر سيتي يفوز على بيرنلي بثلاثية في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي، التي أقيمت اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

وفاز مانشستر سيتي بنتيجة 3-1، ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدف مانشستر سيتي الأول، جوليان ألفاريز في الدقيقة 16.

سجل هدف مانشستر سيتي الثاني، جوليان ألفاريز في الدقيقة 22.

سجل هدف مانشستر سيتي الثالث، رودريجو في الدقيقة 46.

سجل هدف بيرنلي، أمين الدخيل في الدقيقة 93.

وبتلك النتيجة، رفع السيتي رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني بترتيب الدوري الإنجليزي، بينما احتل بيرنلي المركز 19 برصيد 12 نقطة.

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