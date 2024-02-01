ليفربول يضرب تشيلسي برباعية في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة ليفربول وتشيلسي، التي أقيمت أمس الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة والربع مساء.

نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

فاز ليفربول على نظيره تشيلسي بنتيجة 4-1، ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدف ليفربول الأول، ديوجو جوتا في الدقيقة 23.

سجل هدف ليفربول الثاني، كونور برادلي في الدقيقة 39.

سجل هدف ليفربول الثالث، سوبوسلاي في الدقيقة 65.

سجل هدف تشيلسي، نكونكو في الدقيقة 71.

سجل هدف ليفربول الرابع، لويس دياز في الدقيقة 79.

وبتلك النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 51 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما احتل تشيلسي المركز العاشر برصيد 31 نقطة.

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