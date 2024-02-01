شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُقيد وسام أبو علي و6 ناشئين بقائمته الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيد الفلسطيني وسام أبو علي، المهاجم الجديد، و6 ناشئين، وهم: (حازم جمال - إسلام عبد الله - إبراهيم عبد الحكيم - يوسف عبد الحفيظ - مصطفى أبو الخير - محمد عبد الله) بالقائمة الأفريقية.

بعيدا عما سبق، طلب مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تقريرا من الجهاز الطبي عن حالة السداسي المصاب، رضا سليم وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبد القادر وخالد عبد الفتاح ومحمود متولي وكريم نيدفيد، والذين غابوا عن معسكر فريقهم الأخير في دولة الإمارات.

ويرغب كولر في الاطمئنان على تطورات حالة السداسي المصاب وموقفهم من خوض برنامجهم التأهيلي خلال فترة المعسكر الخارجي بدولة الإمارات، ومعرفة موعد انتظامهم في التدريبات الجماعية، بعد مناقشة الأمر مع الجهاز الطبي برئاسة الدكتور أحمد جاب الله.

وقرر مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى منح لاعبيه الدوليين راحة سلبية لمدة أسبوع قبل الانتظام فى تدريبات الفريق الأحمر ضمن التحضير للاستحقاقات المقبلة، والتى يستهلها الأهلى بمواجهة شباب بلوزداد الجزائرى أحد يومى 16 أو 17 فبراير المقبل.

ويضم منتخب مصر 7 لاعبين دوليين وهم محمد الشناوى ومحمد عبد المنعم ومحمد هانى وياسر إبراهيم ومروان عطية وإمام عاشور ومحمود كهربا بالإضافة إلى الصفقة الجديدة عمر كمال عبد الواحد