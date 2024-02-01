شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهتان مثيرتان فى ختام ربع نهائى كأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الخميس، منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، بمواجهتين مثيرتين، حيث يستضيف النادي المصري نظيره بيراميدز، بينما يلتقي سيراميكا حامل اللقب مع سموحة، وتأهلت فرق: الاتحاد السكندري، طلائع الجيش، المصري، وسيراميكا، في صدارة المجموعات الأربعة، بينما تأهلت فرق إنبي، سموحة، الجونة، بيراميدز، في وصافة المجموعات.

في تمام الرابعة والنصف مساءً، يستضيف فريق سيراميكا متصدر المجموعة الثالثة، نظيره سموحة وصيف المجموعة الأولى، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات ربع نهائي كأس الرابطة، والذي يقام على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وكان فريق سيراميكا قد تأهل لربع النهائي في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، حيث فاز على إنبي في الجولة الأولى من دور المجموعات بثنائية نظيفة، ثم تغلب على الإسماعيلي بثلاثة أهداف لهدف، قبل أن يتعادل في الجولة الأخيرة أمام الداخلية بهدف لمثله.

بينما على الجانب الآخر، تأهل فريق سموحة في المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن مودرن فيوتشر، حيث خسر سموحة في المباراة الأولى أمام بلدية المحلة بهدف نظيف، ثم تعادل مع مودرن فيوتشر سلبياً، قبل أن يفوز في الجولة الثالثة على الاتحاد السكندري بثنائية نظيفة.

ومع دقات السابعة والنصف مساءً، يستضيف ستاد برج العرب بالإسكندرية مواجهة مثيرة في ختام ربع نهائي كأس الرابطة، عندما يحل فريق بيراميدز وصيف المجموعة الثانية ضيفاً على النادي المصري متصدر المجموعة الرابعة.

وكان المصري بقيادة مدربه علي ماهر قد تأهل لربع النهائي في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، بعد الفوز على المقاولون العرب في الجولة الأولى من دور المجموعات بهدف نظيف، ثم تعادل مع البنك الأهلي بهدفين لمثلهما قبل أن يفوز على الجونة في الجولة الأخيرة بهدفين مقابل هدف.

أما على الجانب الآخر جاء تأهل فريق بيراميدز لربع النهائي بعدما حصد 5 نقاط، حيث تعادل في الجولة الأول مع فاركو بهدفين لمثلهما، ثم تعادل مع طلائع الجيش بنفس النتيجة، قبل أن يفوز على زد في الجولة الأخيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويحمل فريق مودرن فيوتشر لقب النسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة عن موسم 2022، بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة بنتيجة 5-1، بينما يعتبر فريق سيراميكا هو حامل لقب النسخة الثانية عن الموسم الماضي 2023، بعدما فاز في المباراة النهائية على المصري بنتيجة 4-1.