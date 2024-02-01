شكرا لقرائتكم خبر عن البرتغالي جوزيه جوميز يصل القاهرة تمهيدا لتوقيع عقود تدريب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل المدرب البرتغالي جوزيه جوميز إلي القاهرة، منذ قليل، من أجل توقيع عقود توليه قيادة فريق الزمالك، بعدما توصل لإتفاق مع إدارة النادى برئاسة حسين لبيب.

ويعقد جوميز جلسة مع حسين لبيب ظهر اليوم بمقر النادى، من أجل توقيع العقود ووضع الرتوش الأخيرة فى اتمام التعاقد.

واتفق جوزيه جوميز مع إدارة الزمالك علي اصطحاب ثلاث مساعدين أجانب في جهازه، سيكون من بينهم مدرب حراس مرمي، ومساعد.