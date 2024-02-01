شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستضيف بيراميدز في مواجهة تكسير عظام بربع نهائي كأس الرابطة.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دقات السابعة والنصف مساءً، يستضيف ستاد برج العرب بالإسكندرية مواجهة مثيرة في ختام ربع نهائي كأس الرابطة، عندما يحل فريق بيراميدز وصيف المجموعة الثانية ضيفاً على النادي المصري متصدر المجموعة الرابعة.

وكان المصري بقيادة مدربه علي ماهر قد تأهل لربع النهائي في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، بعد الفوز على المقاولون العرب في الجولة الأولى من دور المجموعات بهدف نظيف، ثم تعادل مع البنك الأهلي بهدفين لمثلهما قبل أن يفوز على الجونة في الجولة الأخيرة بهدفين مقابل هدف.

أما على الجانب الآخر جاء تأهل فريق بيراميدز لربع النهائي بعدما حصد 5 نقاط، حيث تعادل في الجولة الأول مع فاركو بهدفين لمثلهما، ثم تعادل مع طلائع الجيش بنفس النتيجة، قبل أن يفوز على زد في الجولة الأخيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتأهلت فرق: الاتحاد السكندري، طلائع الجيش، المصري، وسيراميكا، في صدارة المجموعات الأربعة، بينما تأهلت فرق إنبي، سموحة، الجونة، بيراميدز، في وصافة المجموعات.

ويحمل فريق مودرن فيوتشر لقب النسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة عن موسم 2022، بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة بنتيجة 5-1، بينما يعتبر فريق سيراميكا هو حامل لقب النسخة الثانية عن الموسم الماضي 2023، بعدما فاز في المباراة النهائية على المصري بنتيجة 4-1.