شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعقد مؤتمراً صحفياً للإعلان عن الصفقات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو نادى الزمالك مؤتمرا صحفيا خلال الساعات المقبلة، للإعلان عن الصفقات التي تم التعاقد معها، و تقديمها لوسائل الإعلام، وقيدها في اتحاد الكرة.

ونجح مسئولو الزمالك في إنهاء صفقة محمد عاطف الوافد الجديد من نادى طنطا، و محمد شحاتة لاعب فريق طلائع الجيش على سبيل الإعارة، في المقابل رحل محمد عبد الغنى مدافع الزمالك الى البنك الأهلى ، ومحمد طارق لاعب فريق الشباب إلى المصرى البورسعيدى على سبيل الإعارة.

وتسلم مسئولو نادي الزمالك الاستغناء الرسمي الخاص بمحمد شحاتة لاعب وسط طلائع الجيش ليكون الصفقة الرسمية الثانية للزمالك عقب اعلان التعاقد مع محمد عاطف لاعب طنطا.

وشهدت الساعات الماضية مفاوضات مكثفة من جانب الزمالك لضم اللاعب وحدثت جلسة بين مسئولو القلعة البيضاء ونظراؤهم في الطلائع، تم الإتفاق خلالها على إنتقال اللاعب الى الأبيض خلال انتقالات يناير.

ونجح الزمالك في إنهاء أزمة إيقاف القيد المتعلقة باتحاد الكرة المصرى، بعدما قام ، بسداد قسط المديونية المستحقة للجبلاية، وفتح اتحاد الكرة سيستم القيد للزمالك بعدما حضر لمقر الجبلاية أحمد سليمان ورامي نصوحي عضوي المجلس، وسددا قيمة القسط المستحق والبالغ 15 مليون جنيه، ليتم فتح السيستم وأصبح من حق الزمالك قيد لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.