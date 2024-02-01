شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والاتحاد فى قمة دورى السلة والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق كرة السلة الأول للرجال بالنادى الأهلى نظيره الاتحاد السكندرىاليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دورى السوبر لكرة السلة رجال، حيث تقام البطولة بنظام الذهاب والعودة.

تقام مباراة الأهلى والاتحاد فى تمام السادسة مساء اليوم الخميس ، حيث يتم نقلها على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس 2 .

وتقام اليوم، 4 مواجهات حيث يلتقى الاتحاد السكندرى مع الأهلى، سموحة مع سبورتنج، والمصرية للاتصالات مع الزمالك، وهليوبوليس مع الجزيرة.

وكان اتحاد كرة السلة قام بتأجيل مباراة الأهلى والجزيرة فى الجولة الرابعة التى كان مقررًا إقامتها الجمعة الماضى، بسبب وفاة العامري فاروق نائب رئيس النادى الأهلى.

وتقام المباريات بنظام الذهاب والعودة، حيث تقام مباريات الذهاب في الفترة من 17 يناير إلى 4 فبراير، بينما تقام مباريات العودة في الفترة من 1 إلى 19 مارس المقبل.