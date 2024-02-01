شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة تصعد لنصف نهائي بطولة تونس لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة، فى التأهل إلى نصف نهائي منافسات الزوجى ببطولة تونس الدولية ، رفقة الالمانية انيتا كوفمان فى منافسات الشابات

وجاء التأهل لنصف النهائى بعد الفوز على زوجي إسبانيا فى ربع النهائي من البطولة بنتيجة 3/0

وفازت هنا جودة، لاعبة المنتخب الوطني لتنس الطاولة، بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي في فئة أفضل ناشئ عربي للمركز الأول.

وتصدرت المصرية هنا جودة التصنيف العالمى لتنس الطاولة أكثر من مرة، في المراحل السنية تحت 15 و17 و19 عامًا.

كما احتلت لاعبة منتخب تنس الطاولة المركز الـ 29 في التصنيف العالمى وفقًا لما أعلنه الاتحاد الدولي