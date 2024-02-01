شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: محمد صلاح كان على حق ولم يتأخر عن منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الإعلامى أحمد شوبير على استمرار غياب محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، بعدما أعلن يورجن كلوب المدير الفنى للريدز أنه سيواصل الغياب عن مباراة أرسنال القدمة بالدورى الإنجليزى.

وقال شوبير، فى تصريحات لبرنامجه "مع شوبر" على راديو أون سبورت إف إم: "كنت أدافع عن محمد صلاح لأنه كان على حق ضد الحملة التى تعرض لها وطوال تاريخه لم يتأخر عن المنتخب ويقدم كل ما لديه من أجل مصر".

وتابع: "حتى بعد القول إن اللاعبين تحرروا في غياب محمد صلاح ولعبوا مباراتين من غيره وفي مباراة الكونغو لم يكن لنا فاعلية هجومية".

ويواصل المصري الدولي محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة تزامنا مع غيابه عن مواجهة تشيلسي في الجولة 22 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم للإصابة.

وأعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، غياب الدولى المصري محمد صلاح عن مواجهة الريدز ضد تشيلسي، في منافسات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي وأيضا عن مباراة آرسنال المقبلة.

ونشر حساب ليفربول على موقع التواصل الإجتماعي "إكس"، صورة للنجم المصري محمد صلاح الدولي أثناء مواصلة البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر في أمم أفريقيا. الملك @MoSalah يستمر في عمليات الاستشفاء