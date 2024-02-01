شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تصوير لصفقات الزمالك الجديدة خلال الساعات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع لاعبو الزمالك الجدد الذين تم التعاقد معهم خلال الميركاتو الشتوى إلى جلسة تصوير داخل مقر القلعة البيضاء بميت عقبة، بعد أن تم قيدهم فى قائمة الفريق باتحاد الكرة.

ومن المقرر أن تتم جلسة التصوير خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث يرتدى اللاعبون تيشيرت الزمالك مع التقاط الصور داخل ملعب حلمى زامورا.

ونجح مسئولو نادى الزمالك في التعاقد مع أكثر من لاعب خلال الميركاتو الشتوى، بعد أن تم انتهاء أزمة إيقاف القيد، وسداد قسط المديونية المستحقة لاتحاد الكرة، مع رحيل أكثر من لاعب.

وأعلن الزمالك عن ضم كل من عبدالله السعيد من بيراميدز ،و محمد شحاتة لاعب طلائع الجيش على سبيل الاعارة بنية البيع، ناصر ماهر من فيوتشر، الاوغندي موتيابا، أحمد حمدى لاعب مونتريال الكندى، الفلسطينى ياسر حمد، مهاب ياسر من الداخلية، محمد عاطف من طنطا، بالإضافة إلى زياد كمال من إنبى.

وتم قيد اللاعبين فى قائمة الفريق باتحاد الكرة، بعد ان تم فتح سيستم القيد للزمالك بعدما حضر لمقر الجبلاية أحمد سليمان ورامي نصوحي عضوي المجلس، وسددا قيمة القسط المستحق والبالغ 15 مليون جنيه، ليتم فتح السيستم ويصبح من حق الزمالك قيد لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ومن المنتظر ان يعلن الزمالك عن ضم صفقات أخرى بعد ان استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على مد فترة القيد الشتوي لأندية الدوري الممتاز والقسم الثاني حتى 6 فبراير الجارى.