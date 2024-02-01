شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أندية تتحفظ على استئناف دورى Nile.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم وجود اتجاه بعودة منافسات الدوري المصري قبل الموعد المحدد من خلال تقديم موعد المنافسات، بعد توديع منتخب مصر بطولة أمم إفريقيا من دور الـ16 وتبقي وقت طويل قبل بلوغ الموعد المحدد، فقد ظهرت بعض الأصوات التي تطالب بعودة الدوري المصري في أقرب وقت.

وترى الأصوات التي تنادي بعودة الدوري، بأن السبب في تأجيل المنافسات قد تلاشت مع إخفاق الفراعنة وانتهاء مشوارهم في بولة أمم إفريقيا، وأن الوقت مناسب لعودة مناسبات الدوري، بينما يرى البعض الآخر أن هناك بعض اللاعبين من لاعبي فرق الدوري لا يزالون مستمرون مع منتخباتهم في منافسات أمم إفريقيا.

وترغب أندية الأهلي وبيراميدز والاتحاد السكندري في تأجيل عودة الدوري لحين انتهاء منافسات أمم إفريقيا حتى لا تحرم من لاعبيها في المباريات القادمة، وترى أنه من الأفضل أن تعود المنافسات بعد اكتمال صفوف كل الفرق والاستفادة من كل لاعبيهم المحترفين.

ويستمر ثنائي الأهلي بيرسي تاو وأليو ديانج مع منتخبي جنوب إفريقيا ومالي، بينما يستمر مابولولو لاعب الاتحاد السكندري مع منتخب أنجولا ويستمر فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز مع منتخب الكونغو الديمقراطية.

ولم يحسم اتحاد الكرة موقفه من تقديم موعد الدوري، حيث سبق واتخذ قرارا بأن منافسات الدوري لن تعود حتى لو أخفق منتخب مصر في الوصول إلى المباراة النهائية، بخلاف أن الفترة الحالية تشهد منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية.