شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أدهم لـ"الخليج 365" بعد الصفقات الجديدة: نسعى لإسعاد جمهور الزمالك دائما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أن المجلس لا يدخر جهداً لإزالة أى عقبات فى مسيرة نادى الزمالك على كل المستويات.
وقال أدهم فى تصريحات لـ"الخليج 365" بعد إبرام صفقات جديدة للفريق، أن كل ما يهم المجلس أن يسعد جمهور الزمالك ويكون دائما راض عن أداء المجلس قائلا: "المهم الجمهور يكون راضى عن أداء المجلس وإن شاء الله ربنا يقدرنا عشان نفرحهم".
وتم قيد اللاعبين فى قائمة الفريق باتحاد الكرة، بعد ان تم فتح سيستم القيد للزمالك بعدما حضر لمقر الجبلاية أحمد سليمان ورامي نصوحي عضوي المجلس، وسددا قيمة القسط المستحق والبالغ 15 مليون جنيه، ليتم فتح السيستم ويصبح من حق الزمالك قيد لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
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