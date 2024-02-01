شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أدهم لـ"الخليج 365" بعد الصفقات الجديدة: نسعى لإسعاد جمهور الزمالك دائما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أن المجلس لا يدخر جهداً لإزالة أى عقبات فى مسيرة نادى الزمالك على كل المستويات.

وقال أدهم فى تصريحات لـ"الخليج 365" بعد إبرام صفقات جديدة للفريق، أن كل ما يهم المجلس أن يسعد جمهور الزمالك ويكون دائما راض عن أداء المجلس قائلا: "المهم الجمهور يكون راضى عن أداء المجلس وإن شاء الله ربنا يقدرنا عشان نفرحهم".