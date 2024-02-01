شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل انتقال أحمد الشيخ من الاتحاد السكندري إلى الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتم أحمد الشيخ لاعب الأهلي السابق والاتحاد السكندري الحالي، إجراءات انضمامه إلى نادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما وقع على عقود الانتقال للدراويش وأنهى كل الإجراءات الخاصة به.

ولن يحصل الاتحاد السكندري على مقابل مالي نظير الاستغناء عن أحمد الشيخ ، في المقابل توصل لاتفاق مع اللاعب على التنازل عن 75% من قيمة عقده عن الموسم الحالي، وعن الموسم المقبل أيضا مقابل الرحيل بشكل مجاني إلى صفوف الدراويش.

ورحب مسئولو الاتحاد السكندري برحيل أحمد الشيخ في الصيف الحالي، لاسيما بعد العودة إلى طارق العشري المدير الفني، والذي لم يمانع في رحيل اللاعب.

يذكر أن أحمد الشيخ انضم إلى الاتحاد السكندري مطلع الموسم الحالي في صفقة انتقال حر، ولكنه لم يشارك مع زعيم الثغر بسبب خروجه من حسابات طارق العشري المدير الفني.