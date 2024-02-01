شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد موعد السفر إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد في دوري الابطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مسئولو النادي الأهلي يوم 13 فبراير الجاري موعدا من أجل السفر إلى الجزائر ومواجهة شباب بلوزداد الجزائري يوم 16 في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفضل الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر السفر قبل موعد المباراة بـ72 ساعة من أجل التكيف على الأجواء والظروف المحيطة بالمباراة، والتحضير للمباراة بشكل جيد، في ظل رغبة الجهاز الفني في حسم المباراة جيدا وتحقيق نتيجة إيجابية تساهم في حسم صعود الأهلي إلى دور الثمانية الإفريقي.

ويترقب مسئولو النادي الأهلي تحويل مكافأة حصول النادى على الميدالية البرونزية فى بطولة كأس العالم الأخيرة بالسعودية خلال الأسبوع المقبل بعدما تلقى مسئولو الاهلى تأكيدات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بصرف المكافآة في الأسبوع الأول من فبراير الجاري .

وشهدت الساعات الماضية اتصالات بين مسئولين فى القلعة الحمراء ونظرائهم فى الفيفا بشأن موعد صرف مكافأة برونزية مونديال الأندية الأخير، والتي تبلغ مليوني و500 ألف دولار، وفي البداية أكد مسئولو الفيفا صرف المكافآة أواخر يناير الماضي قبل أن يؤكد الفيفا صرفها في الأسبوع الأول من فبراير الجاري.

وتوّج الأهلي بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم الأخيرة بالسعودية عقب الفوز على أوراوا الياباني بنتيجة 4 / 2 في مباراة تحديد المركز الثالث وتُعد هذه البرونزية هي الرابعة للمارد الأحمر في تاريخه بمونديال الأندية بعدما سبق وحققها 3 مرات من قبل أعوام 2006 و2020 و2021.