شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن صفقات نادى الزمالك الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعقد مسئولو نادى الزمالك مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين المقبل ، للإعلان عن الصفقات التي تم التعاقد معها، و تقديمها لوسائل الإعلام، وقيدها في اتحاد الكرة.

ويسعى مجلس إدارة الزمالك، إلى تعويض فترة حظر القيد عن الفريق والتعاقد مع المزيد من الصفقات الجديدة لتدعيم صفوف الفريق بالميركاتو الشتوي الجاري.

كيف تم حل أزمة القيد بالزمالك ؟

نادي الزمالك أعلن مؤخرا في بيان رسمي، عن الانتهاء من تسوية "جميع القضايا" التي تسببت في إيقاف القيد لفريق كرة القدم، التي بلغ عددها 14 قضية، أبرز القضايا التي تصدى لها النادي، المفاوضات مع سبورتنج لشبونة البرتغالي، لدفع الغرامة المتعلقة بنجم الفريق محمود عبد الرازق (شيكابالا) التي تعود إلى عام 2015.

كما نجحت إدارة الزمالك أيضا في حل أزمة فريق كاراكاس الفنزويلي الخاصة بمستحقات اللاعب سامسون أكينولا، وكذلك أزمة حق رعاية السنغالي إبراهيما نداي، واللاعب الغاني أتشيمبونج.

ما هي صفقات نادي الزمالك الجديدة حتى الأن؟

نجح نادي الزمالك في حسم 10 صفقات بصورة رسمية عقب حل أزمة القيد، والتي جاءت كالآتي:

1- عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز

2- ناصر ماهر صانع ألعاب فيوتشر

3- أحمد حمدي صانع ألعاب مونتريال الكندي

4- الفلسطيني ياسر حمد مدافع نورث ايست الهندي

5- مهاب ياسر جناح أيمن فريق الداخلية

6- محمد عاطف جناح ومهاجم فريق طنطا

7- الأوغندي ترافيس موتيابا جناح فريق كامبالا سيتي

8- محمد شحاتة لاعب وسط مدافع فريق طلائع الجيش

9- سيف فاروق جعفر لاعب وسط بيراميدز

10- زياد كمال لاعب وسط إنبي

ما هي صفقات الزمالك المرتقبة ؟

لم يكتف الزمالك بالصفقات الماضية، حيث يسعى النادي إلى استغلال مد فترة القيد الشتوية والتعاقد مع المزيد من الصفقات..

ويسعى الزمالك إلى حسم الصفقات التالية:

1- البرازيلي فينيسيوس سوزا مهاجم انترناسيونال البرازيلي (تحت السن)

2- فادي فريد مهاجم سموحة

3- مصطفى أشرف لاعب خط وسط بروسيا مونشنجلادباخ الالماني

4- يوسف حسن لاعب بلدية المحلة