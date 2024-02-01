شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر: لدى الكثير لأقدمه مع الأهلى.. ومواجهة قطبى المغرب الأصعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي عن رضاه لخوض فريقه معسكر خارج القاهرة في دولة الإمارات خلال الأسبوع الماضي، لاسيما مع صعوبة خوض مباريات في القاهرة لارتباط كل فرق الدوري الممتاز خوض مباريات كأس الرابطة، وكان معنا عدد كبير من اللاعبين الشباب للحصول على خبرات وهي خطوة مهمة لهم.

قال في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "نتمنى أن يكون الجميع قد حصل على استفادة، ومن الجيد أن يشهد المنتخب تواجد عدد كبير من الناشئين الذي يقام لفترة طويلة، وأتمنى أن يكونوا قد استفادوا وجميع اللاعبين داخل الفريق إخوة".

تابع: "حديثنا مع اللاعبين الشباب يكون أكثر في الأمور الفنية الخاصة بالكرة ونقدم لهم النصائح، والفترة المقبلة ستكون صعبة، ونواجه فترات توقف كثيرة والفترة القادمة سيكون بها تحديات كثيرة منها حسم موقفنا في دور المجموعات خلال بطولة إفريقيا، وبالنسبة لمسابقة الدوري لا نعلم متى سنلعب مباريات المسابقة".

أردف طاهر: "نركز على التدريب بشكل جيد في الفترة الحالية وتقديم كل ما لدينا وأن يكون هناك عدد كبير من اللاعبين متاحين للمشاركة في المباريات بعد عودة اللاعبين الدوليين، وأعلم المطلوب مني ومسألة المشاركة وجهة نظر الجهاز الفني، وهدفنا حاليا أن نعبر دور المجموعات ونركز في التحديات التالية، ونسير بشكل جيد في البطولة، ولدينا ثلاث مباريات لو حققنا نتائج إيجابية فيهم سنعبر إلى ربع النهائي".

اكمل: "أتمنى السلامة لمحمد الشناوي بعد تعرضه للإصابة مع منتخب مصر، وأتمنى أن أخرج أفضل ما لدي ولا أحب أن أخسر حتى في التدريب، وفي الملعب قد يظهر علي بعض العصبية ولكن من دافع غيرتي على الفريق، وقادر على تقييم نفسي وأن أرى إن كنت جيد أو غير جيد وأتابع تقييمات الجهاز الفني والقريبين مني".

استطرد: "لدي عقد في الأهلي وملتزم به ولدي الكثير لأقدمه للنادي ولو الجهاز الفني متمسك بي فهي أمور تسعدني وتدفعني لتقديم أفضل ما لدي، والجهاز الفني يثق في ويعلم قدراتي، ودائما أفرك في الفريق من أجل الحفاظ على البطولات وأمامنا بطولات كثيرة وعلى المستوى الشخصي أرغب في تقديم صورة أفضل وأداء أفضل وأساعد الفريق في حصد عدد أكبر من البطولات، وكل اللاعبين لديهم جودة عالية

وعن أصعب مباراة لعبها مع الأهلي، أكدا: "أصعب مباراة لعبتها هي مباراة الوداد المغربي التي خسرنا فيها 2 / 0 ومباراة الرجاء التي تعادلنا فيها 1/1، وبالنسبة لي مباريات المغاربة سواء الوداد او الرجاء امام الجماهير في المغرب من الأجواء التي أحبها أرغب اللعب في هذه الأجواء، كما أنه لا يسمح في مصر باللعب في حضور جمهور بالسعة الكاملة، وحال العودة بنتيجة إيجابية تشعر أنك عملت نتائج جيدة، ومن المباريات التي أحبها مباراة الترجي التي فزنا فيها 1/0".