شكرا لقرائتكم خبر عن مودى ينهى إجراءات عودته للمقاولون بعد فسخ عقده مع الهلال الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى أحمد عبد العزيز مودي لاعب فاركو والهلال الليبي السابق إجراءات عودته إلى نادي المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في صفقة انتقال حر لمدة موسم ونصف بعد فسخ عقده مع ناديه الليبي.

وانضم أحمد مودي إلى المقاولون لمدة موسم ونصف بناءا على رغبة محمد عودة المدير الفني لذئاب الجبل والذي كان يقوم بتدريبه خلال فترة تواجده في قيادة الهلال الليبي.

وفسخ مودي عقده مع الهلال الليبي بعد فسخ عقده مع النادي مقابل التنازل عن 50% من قيمة عقده والحصول على الاستغناء الخاص به، علما بأن اللاعب انضم للنادي الليبي في بداية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع فاركو بنهاية الموسم الماضي.

وعاد مودي إلى المقاولون للمرة الثانية بعدما لعب في صفوف ذئاب الجبل لمدة موسمين في الفترة من 2014 إلى 2016.