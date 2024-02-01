شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لحظة وصول المدرب البرتغالى الجديد جوزيه جوميز لمقر الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل البرتغالي جوزيه جوزيه إلى مقر نادي الزمالك منذ قليل لتوقيع عقود تدريب القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة بعدما تم الإتفاق معه على جميع التفاصيل .

وكشف مصدر بنادى الزمالك عن تفاصيل الاتفاق بين مسئولى النادى وجوزيه جوميز المدرب الجديد للفريق، والذى يتواجد فى مقر النادى اليوم حالياً لعقد جلسة مع مجلس الإدارة .

وقال المصدر ان العقد يمتد لمدة موسم ونصف الموسم ،بقيمة 50 الف دولار مت بينها راتب الجهاز المعاون له، حيث يصطحب معه 3 مساعدين، مدرب حراس ومخطط أحمال ومدرب.

ومن المقرر، أن يوفر النادى سيارة خاصة بالسائق لجوميز ، على أن يتحمل الزمالك إقامة المدرب فى احد الفنادق.

كما يتضمن العقد حصول جوميز على مبلغ شهرى كتأمين طبى، بالإضافة إلى تحمل الزمالك قيمة تذاكر الطيران لجوميز ومعاونيه الثلاثة فى حالة السفر للإجازات.