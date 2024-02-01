شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين مجلس الزمالك وجوميز لتوقيع عقود تدريب الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب حالياً جلسة مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفنى الجديد للفريق بعد وصوله إلى نادى الزمالك لاتمام اتفاقه على تدريب الفريق.

ويحضر الجلسة ، حسين لبيب وهشام نصر وعمرو الأدهم، وأحمد سليمان وحسين السيد وهانى شكرى وحسام المندوه وأحمد خالد حسنين و رامى نصوحى ، وحضر مع جوميز والثلاثى المعاون له، المدرب ومدرب حراس ومخطط احمال

وكشف مصدر بنادى الزمالك عن تفاصيل الاتفاق بين مسئولى النادى وجوزيه جوميز المدرب الجديد للفريق، والذى يتواجد فى مقر النادى اليوم حالياً لعقد جلسة مع مجلس الإدارة .

وقال المصدر ان العقد يمتد لمدة موسم ونصف الموسم ،بقيمة 50 الف دولار مت بينها راتب الجهاز المعاون له، حيث يصطحب معه 3 مساعدين، مدرب حراس ومخطط أحمال ومدرب.

ومن المقرر، أن يوفر النادى سيارة خاصة بالسائق لجوميز ، على أن يتحمل الزمالك إقامة المدرب فى احد الفنادق.

كما يتضمن العقد حصول جوميز على مبلغ شهرى كتأمين طبى، بالإضافة إلى تحمل الزمالك قيمة تذاكر الطيران لجوميز ومعاونيه الثلاثة فى حالة السفر للإجازات.