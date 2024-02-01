الأهلي يعلن طرح ممارسة عامة بشأن اصلاحات بفروعه

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي عن طرح الممارسة العامة رقم (6) بنظام المظروفين ( فني+ مالي) للعام المالي 2023/2024 لتوريد كيماويات معالجة حمامات السباحة بالنادي في مقر الجزيرة الرئيسي وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد وكذلك للبحيرة والنافورة بفرع النادي بالقاهرة الجديدة ورصيد مخزني ستة أشهر.

اسبوع حزين في الأهلي..

ورحل صباح يوم الجمعة الماضي العمري فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي بعد فترة الصراع مع المرض قاربت ثلاثة أشهر.

بيان نعي الأهلي..

ونعى النادي الأهلي إلى أعضائه وجماهيره ومحبيه بقلوب يملأها التسليم بقضاء الله النافذ، وبعيون تُلهبها الدموع حزنًا وأسى، ابنًا غاليًا من أبنائه وأحد رجالاته المخلصين، الذي كان نموذجًا للمسئول العاشق والحريص على مصلحة وطنه وناديه «العامري فاروق، نائب رئيس النادي، وزير الرياضة الأسبق»، الذي دأب على خدمة النادي الأهلي على مدى سنوات طويلة، بذل خلالها أقصى ما لديه لإعلاء شأنه ورفعة رايته، حتى داهمته أزمة صحية مفاجئة أثناء أداء عمله بالنادي قبل شهرين، مكث على أثرها بأحد المستشفيات حتى استرد الله وديعته، وفاضت روحه الطاهرة إلى بارئها.

في هذا اليوم الحزين نتوجه بالدعاء للمولى -عز وجل- أن يتغمد فقيد النادي الأهلي والرياضة المصرية بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أسرته الكريمة ومحبيه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون

