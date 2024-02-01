شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال مُستمر مع الزمالك فى الجهاز المعاون للبرتغالي جوميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك عن استمرار معتمد جمال فى الجهاز الفنى المعاون للبرتغالي جوميز المدير الفنى الجديد للفريق الأول بالنادي ، وقال المصدر إن معتمد جمال سيعمل بالجهاز مع جوميز،موضحاً أن محمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى سيكون هو الوحيد الذي سيرحل من الجهاز الفني بعدما أحضر جوميز مدرب حراس معه.

وكشف مصدر بنادى الزمالك عن تفاصيل الاتفاق بين مسئولى النادى وجوزيه جوميز المدرب الجديد للفريق، والذى يتواجد فى مقر النادى اليوم حالياً لعقد جلسة مع مجلس الإدارة .

وقال المصدر ان العقد يمتد لمدة موسم ونصف الموسم ،بقيمة 50 الف دولار مت بينها راتب الجهاز المعاون له، حيث يصطحب معه 3 مساعدين، مدرب حراس ومخطط أحمال ومدرب.

ومن المقرر، أن يوفر النادى سيارة خاصة بالسائق لجوميز ، على أن يتحمل الزمالك إقامة المدرب فى احد الفنادق كما يتضمن العقد حصول جوميز على مبلغ شهرى كتأمين طبى، بالإضافة إلى تحمل الزمالك قيمة تذاكر الطيران لجوميز ومعاونيه الثلاثة فى حالة السفر للإجازات.