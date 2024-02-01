شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستبعد 12 لاعبا من القائمة الأفريقية.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
استبعد مسئولو نادي الزمالك ، 12 لاعبا من القائمة الأفريقية بعد ما أنهى من إجراءات قيد 7 لاعبين من صفقاته الجديدة في القائمة أمس الأربعاء قبل غلق باب القيد الشتوي من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
ونجح مسئولو نادي الزمالك في قيد كلا من، أحمد حمدى ومحمد عاطف وزياد كمال وياسر حمد والاوغندي ترافيس موتيبا ومحمد شحاتة ومهاب ياسر.
واستبعد الزمالك 12 لاعبا من القائمة الأفريقية ، وهم محمد عبد الغنى وعبد الله جمعة وعمرو السيسي ومحمد طارق وأحمد زكي ومحمود شبانة وحاتم سكر وحمدى علاء وعبد الله محمد وعلي ياسر وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد حسام "بيسو" .
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