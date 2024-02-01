شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستبعد 12 لاعبا من القائمة الأفريقية.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استبعد مسئولو نادي الزمالك ، 12 لاعبا من القائمة الأفريقية بعد ما أنهى من إجراءات قيد 7 لاعبين من صفقاته الجديدة في القائمة أمس الأربعاء قبل غلق باب القيد الشتوي من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.