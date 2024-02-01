وليد دعبس: ناصر ماهر كان لديه رغبة في الانتقال للزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر، أن ناديه يحترم رغبات اللاعبين بشأن الانتقال لأندية آخرى مع ضرورة تحقيق الاستفادة، مشيرا إلى أن ناصر ماهر لاعب جيد واختار الانتقال لنادي جماهيري بحجم الزمالك.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة Etc: "كنا نسعى للإبقاء على ناصر ماهر، لكن اللاعب لديه رغبة في الانتقال لنادي الزمالك، ولذلك قمنا بالموافقة على رغبته، والجميع أصبح يتعامل باحتراف، وكرة القدم أصبحت لأي لاعب (عمل يتقاضى مقابله المال)، بعيدًا عن الانتماء".

وأضاف: "كنا نركز على التعاقد مع لاعبين شباب في فترة الانتقالات الشتوية، وتعاقدنا مع مدرب جيد مثل حسام حسن".

وواصل: "نريد تغيير المنظومة الرياضية في مصر بالكامل، وأن تكون هناك منظومة تعمل للصالح العام، ولابد أن يكون هناك تخطيط جيد لاكتشاف المواهب، وأن يتم رفع شأن الأندية الجماهيرية، ويجب وجود الاستثمار والقطاع الخاص في الفرق الشعبية".

وزاد: "هدفنا تحقيق لقب الكونفدرالية ونسير بشكل جيد في البطولة، ونسعى للحصول على مركز جيد داخل الدوري المصري، وكذلك المنافسة بقوة على لقب كأس مصر، وأعتقد أن بعض التغييرات الفنية الأخيرة وضم عناصر لاعبين شباب".

وأكمل: "حسام حسن صنع روح جيدة في تدريبات فيوتشر، وطريقة التدريب مختلفة تمامًا، ومهما كان المدرب الاجنبي جيد فهناك عدم تواصل جيد مع اللاعب المصري".

وأردف: "لابد من وجود جيل جيد من المدربين المصريين ومنحهم الاهتمام والرعاية المطلوبة، نتعاقد مع مدربين اجانب بمبالغ مالية كبيرة، وعندما يتواجدون في دوريات آخرى يحصلون على مبالغ اقل بكثير مثلما حدث مع بيتسو موسيماني".

واستطرد: "لا أخطط للترشح في انتخابات اتحاد الكرة مطلقًا، ونتمنى وجود نماذج جيدة وان يكون هناك خطط معينة للنجاح، نحتاج لبعض الأشخاص التي لديها القدرة على تحقيق الأهداف المطلوبة والتطوير".

وأتم: "لابد من وجود شروط معينة وأن يتوافر عوامل النجاح من أجل تطوير الكرة المصرية".