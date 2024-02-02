شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفتتح الرخصة التدريبية D51 وD52 في الشرقية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح اتحاد الكرة دورة الرخصة التدريبية D51 وD52 في الشرقية اليوم الخميس، بمشاركة الدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، والدكتور ياسر عبد العظيم مدير منطقة الشرقية.

وخضع 58 مدربا للاختبار والمقابلة الشخصية، التي أشرف عليها مدير إدارة المدربين بالاتحاد، اجتاز منهم 57 مدربا الاختبار لبدء الدورة، فيما رسب أحد المدربين.

وتم تحديد أحمد داوودا لاعب الزمالك السابق قائد للمجموعة الأولى، والسيد حسن لاعب ومدرب الشرقية للمجموعة الثانية وتستمر الدورة لمدة 9 أيام.

وتتوقف الدورة يوم الجمعة القادم لخوض مباريات في منطقة الشرقية في دوري القسم الرابع، وتبدأ محاضرات الرخصة في الثامنة صباحا.



اتحاد الكرة يفتتح الرخصة التدريبية D51 وD52 في الشرقية



اتحاد الكرة يفتتح الرخصة التدريبية D51 وD52 في الشرقية



اتحاد الكرة يفتتح الرخصة التدريبية D51 وD52 في الشرقية



اتحاد الكرة يفتتح الرخصة التدريبية D51 وD52 في الشرقية



اتحاد الكرة يفتتح الرخصة التدريبية D51 وD52 في الشرقية



اتحاد الكرة يفتتح الرخصة التدريبية D51 وD52 في الشرقية