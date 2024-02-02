محمود الأسود .. 6 معلومات عن الجناح السورى صفقة الزمالك المرتقبة

القاهرة - سامية سيد - اقترب مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب من حسم صفقة السورى محمود الأسود لاعب نادى الكرامة ومنتخب سوريا، كإحدى صفقات الأبيض المرتقبة خلال الميركاتو الشتوى.

ويرغب مسئولو الزمالك ضم اللاعب فى ظل صغر سنه، حيث يبلغ 21 عاما، إضافة إلى أنه لاعب بمنتخب سوريا،

ونجح مسئولو نادى الزمالك فى التعاقد مع أكثر من لاعب خلال الميركاتو الشتوى بعد أن تم انتهاء أزمة إيقاف القيد وسداد قسط المديونية المستحقة لاتحاد الكرة مع رحيل أكثر من لاعب.