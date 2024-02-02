شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الأسود .. 6 معلومات عن الجناح السورى صفقة الزمالك المرتقبة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اقترب مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب من حسم صفقة السورى محمود الأسود لاعب نادى الكرامة ومنتخب سوريا، كإحدى صفقات الأبيض المرتقبة خلال الميركاتو الشتوى.
ويرغب مسئولو الزمالك ضم اللاعب فى ظل صغر سنه، حيث يبلغ 21 عاما، إضافة إلى أنه لاعب بمنتخب سوريا،
ونجح مسئولو نادى الزمالك فى التعاقد مع أكثر من لاعب خلال الميركاتو الشتوى بعد أن تم انتهاء أزمة إيقاف القيد وسداد قسط المديونية المستحقة لاتحاد الكرة مع رحيل أكثر من لاعب.ونستعرض 6 معلومات عن محمود الأسود فيما يلي:
ولد محمد الأسود في 18 يناير 2003.
يلعب في مركز صناعة اللعب والجناح الأيمن والأيسر.
شارك مع المنتخب السوري في عديد البطولات.
شارك مع منتخب سوريا 4 مباريات في بطولة كأس آسيا.
طوله 183 سم لذلك يعتمد عليه بعض المدربين لشغل مركز المهاجم الصريح.
بدأ مشواره مع نادي الكرامة تحت 19 سنة في 1 يوليو من عام 2019.
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