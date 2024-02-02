شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بلدية المحلة يكشف حقيقة انتقال يوسف حسن إلى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور مصطفى الشامى، رئيس نادى بلدية المحلة، حقيقة رحيل يوسف حسن لاعب الفريق إلى نادى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مؤكداً أن اللاعب ليس للبيع ومستمر مع الفريق.

وأكد رئيس نادى بلدية المحلة خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن مسئولي الزمالك لم يتواصلوا معه للحصول على خدمات اللاعب، موضحاً أن كل ما يثار في الإعلام اجتهادات لا صحة لها.

على صعيد، كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، أن الراتب الشهرى للبرتغالي جوزية جوميز المدير الفني الجديد للفريق الأبيض ومساعديه الأجانب، يُعد الأقل منذ سنوات طويلة مقارنة بالمدربين الذين تولوا قيادة الفريق على مدار سنوات.