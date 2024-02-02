شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بلدية المحلة يكشف حقيقة انتقال يوسف حسن إلى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور مصطفى الشامى، رئيس نادى بلدية المحلة، حقيقة رحيل يوسف حسن لاعب الفريق إلى نادى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مؤكداً أن اللاعب ليس للبيع ومستمر مع الفريق.
وأكد رئيس نادى بلدية المحلة خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن مسئولي الزمالك لم يتواصلوا معه للحصول على خدمات اللاعب، موضحاً أن كل ما يثار في الإعلام اجتهادات لا صحة لها.
على صعيد، كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، أن الراتب الشهرى للبرتغالي جوزية جوميز المدير الفني الجديد للفريق الأبيض ومساعديه الأجانب، يُعد الأقل منذ سنوات طويلة مقارنة بالمدربين الذين تولوا قيادة الفريق على مدار سنوات.
قال المصدر لـ"الخليج 365" إن راتب جوميز ومعاونيه قريب من راتب البرتغالي فيريرا المدير الفني الأسبق للزمالك والذى كان يتقاضاه منذ 9 سنوات تقريبا عندما تولي المسئولية عام 2015.
وأوضح المصدر أن مجلس الزمالك رفض التسرع في ملف المدير الفني الأجنبي لحين الاستقرار على مدرب مناسب لقيادة الفريق من الناحية الفنية والمادية وهو ما انطبق على جوميز الذي يمتلك مقاومات فنية كبيرة وكذلك لن يتقاضي راتبا مبالغ فيه لذا تم الاستقرار على التعاقد معه.
واتفق جوزيه جوميز مع إدارة الزمالك علي اصطحاب ثلاث مساعدين اجانب في جهازه، سيكون من بينهم مدرب حراس مرمي ومدرب مساعد، ووصل المدرب البرتغالي إلى القاهرة منذ ساعات لتوقيع عقود تدريب الفريق الأبيض بشكل رسمي.
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