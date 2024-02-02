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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم الخميس 1 / 2 / 2024 فى مقدمتها، عبد الله السعيد يرتدى القميص رقم 19 بعد تنازل ناصر منسى، والزمالك يحسم صفقة مصطفى أشرف لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ الألمانى.

حقق النادي المصري بقيادة علي ماهر فوزاً عريضاً على ضيفه بيراميدز، بثلاثية مقابل هدف، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية.

يحسم مسئولو نادى الزمالك اليوم صفقة مصطفى أشرف لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، بعدما شهدت الأيام الماضية مفاوضات مكثفة مع اللاعب وناديه للإنتقال لصفوف النادى الأيبض. اتحاد الكرة يعرض على فيتوريا 300 ألف دولار لفسخ العقد والمدرب البرتغالي يرفض كشف مصدر داخل اتحاد الكرة آخر تطورات التفاوض مع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر بشأن فسخ العقد وحل أزمة الشرط الجزائي في عقده مع الجبلاية.

أنهى مسئولو نادي الزمالك إجراءات قيد 7 لاعبين من صفقاته الجديدة في القائمة الأفريقية أمس الأربعاء قبل غلق باب القيد الشتوي من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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