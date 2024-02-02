النصر يهزم إنتر ميامي بسداسية نظيفة

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق فريق النصر السعودي فوزًا ساحقًا على حساب نظيره إنتر ميامي الأمريكي، بسداسية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهم وديًا ضمن منافسات بطولة كأس موسم الرياض 2024، على أرضية استاد المملكة أرينا.

وشهدت المواجهة غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو بداعي الإصابة، بينما شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، كبديل في الدقيقة 83 على حساب زميله ليوناردو كامبانا.

وتقدم النصر مبكرًا عن طريق لاعب الوسط البرتغالي أوتافيو بتسديدة صاروخية رائعة في الدقيقة 3، ثم أضاف البرازيلي أندرسون تاليسكا الهدف الثاني في الدقيقة 10، بعد عرضية من زميله عبدالعزيز العليوة.وسجل المدافع الإسباني إيميرك لابورت هدفًا تاريخيًا في الدقيقة 12 من عمر اللقاء، بعدما نفذ ركلة حرة من

منتصف ملعبه، مستغلًا تقدم الحارس دريك كالندر لتسقط الكرة في الشباك.وتعرض الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا للإصابة خلال أحداث الشوط الأول، وذلك في أولى مبارياته مع النصر بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة، ليتم استبداله بالحارس وليد عبدالله.وعاد تاليسكا ليعزز تقدم فريقه بالهدف الرابع، والثاني له، من ركلة

جزاء في الدقيقة 58، ثم أحرز محمد مران الهدف الخامس برأسية متقنة في الدقيقة 68.واختتم البرازيلي تاليسكا سداسية كتيبة "العالمي"، بتسجيله هدفه الشخصي الثالث في اللقاء (الهاتريك) في الدقيقة 73، بعد تمريرة متقنة من أليكس تيليس، حيث احتسب الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو.لمشاهدة أهداف المباراة اضغط

هناوتختتم منافسات بطولة كأس موسم الرياض 2024 الودية، مساء الخميس المقبل بلقاء النصر مع غريمه التقليدي الهلال.