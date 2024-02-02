الامارات | رمسـة مـلاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قميص

أهدى قائد فريق الوحدة، إسماعيل مطر، قميصه لأسطورة ليفربول الإنجليزي والمدرب الحالي لنادي الاتفاق السعودي، ستيفن جيرارد، ونشر «سمعة» عبر حسابه في «إنستغرام» صورة له وهو يقدم قميصه للدولي الإنجليزي السابق، على هامش المعسكر التحضيري الذي أقامه النادي السعودي في أبوظبي.

تضامن

أظهر لاعب فريق الشارقة، ماجد حسن، تضامنه مع طفل من مرضى السكري يدعى حمدان، كانت قصته قد انتشرت خلال الأيام الماضية، ووجه اللاعب عبر حسابه في «إنستغرام» رسالة تضامن مع حمدان، أشاد فيها بقوة الطفل.

مفاوضات

دخل نادٍ في مفاوضات مع المهاجم الأجنبي للفريق المنافس، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك لتعويض رحيل لاعبه الذي جرى فسخ عقده بالتراضي الشهر الماضي.