الامارات | نجم أتلتيكو مدريد يفشل في اختبار نادي الإمارات   

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وسائل إعلام إسبانية أن اللاعب فيكتور بيريز ماشين (فيتولو) فشل في الاختبارات التي خضع لها مع نادي الإمارات، وعاد إلى العاصمة مدريد دون أن يوقع عقداً للعب في دوري أدنوك للمحترفين.

وقالت صحيفة ماركا إن لاعب أتلتيكو مدريد المُلقب بـ«فيتولو» خضع لاختبارات في نادي الإمارات مدة أسبوع، بهدف التعاقد مع الفريق الذي يتولى تدريبه الإيطالي والتر زينغا، مبينة أنه لم يقنع الجهاز الفني الذي وجه له الشكر ومتمنياً له التوفيق.

وأشارت إلى أن اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً كان يأمل خوض تجربة جديدة.

وأوضحت أن «فيتولو» كان يتطلع إلى اللعب مع مواطنيه في النادي الإماراتي، وهما الأسطورة أندريس إينيستا، وباكو ألكاسير، ولكنه لم يقنع مسؤولي النادي بالتعاقد معه، ليعود إلى العاصمة الإسبانية مدريد لبحث موقفه مع أتلتيكو مدريد، ومحاولة الانضمام إلى فريق آخر قبل غلق باب القيد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.