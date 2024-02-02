الامارات | عودة دوري اليد بعد توقفه 68 يوماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعود عجلة بطولة الدوري العام لكرة اليد، للدوران، بعد توقف دام 68 يوماً، منذ 25 نوفمبر الماضي، بداعي مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الآسيوية في البحرين، واتبعت بمشاركة فريق نادي الشارقة ببطولة الأندية الآسيوية الأبطال في الكويت.

وتفتتح مباراة النصر ودبا الحصن في السابعة من مساء اليوم، مباريات الجولة الرابعة، فيما يقام يوم غدٍ مباراتين، يحل في الأولى فريق شباب الأهلي ضيفاً على جاره الوصل، على أن يستضيف مليحة فريق الجزيرة، ويغيب فريقي الشارقة والعين بداعي إعادة جدولة المباريات.

يذكر أن فريق العين، يتصدرالدوري برصيد تسع نقاط، بعد أن حقق ثلاثة انتصارات، ثم مليحة وصيفاً بسبع نقاط، بفارق النقطة عن كل من شباب الأهلي والجزيرة المتشاركين في المركز الثالث، كما دخل الوصل في شراكة مع النصر على المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، ودبا الحصن سابعاً بنقطتين، فيما لم يدشن حامل اللقب فريق الشارقة، أي من مبارياته في البطولة، في ظل الاستحقاقات الخارجية، على أن يخوض أول مبارياته في العاشر من فبراير الجاري عندما يستقبل النصر في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى.