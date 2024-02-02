الامارات | العين يختتم مبارياته الودية بلقاء الأخدود السعودي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يختتم فريق العين سلسلة مبارياته الودية مساء اليوم، بمواجهة الأخدود السعودي على استاد خليفة بن زايد، وذلك في إطار الاستعداد لاستئناف المباريات المحلية، ومواجهة اتحاد كلباء يوم الجمعة المقبل، في كأس الرابطة، إلى جانب مواجهة ثمن نهائي دوري أبطال آسيا التي ستجمعه بفريق ناساف الأوزبكي يوم 14 فبراير الجاري.

ومن المرتقب أن تشهد المواجهة عودة بعض اللاعبين لقائمة الفريق على غرار حازم عباس وعيسى خلفان، بعد انتهاء استحقاقهم مع المنتخب الأولمبي، بينما سيغيب عن اللقاء اللاعبون الدوليون، نظراً لمنحهم راحة قصيرة عقب خروج المنتخب من نهائيات كأس آسيا.

وكانت سلسلة المباريات الودية انطلقت بمواجهة ظفار العماني، وانتهت بفوز «الزعيم» بثلاثية نظيفة سجلها كل من عمير اتزيلي وبندر الأحبابي ولابا كودجو، بينما خسر في الودية الثانية أمام التعاون السعودي 1-3، وسجل هدف العين لابا كودجو.