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"بمشاركة ميسي كبديل".. النصر السعودي يفوز على إنتر ميامي بسداسية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة إنتر ميامي الأمريكي والنصر السعودي، التي أقيمت اليوم الخميس ضمن مباريات بطولة كأس موسم الرياض بالسعودية.

وفاز نادي النصر على إنتر ميامي بنتيجة 6-0.

أبرز أحداث مباراة النصر وإنتر ميامي

سجل هدف النصر الأول، أوتافيو في الدقيقة 3.

سجل هدف النصر الثاني، تاليسكا في الدقيقة 10.

سجل هدف النصر الثالث، لابورت في الدقيقة 13.

سجل هدف النصر الرابع، تاليسكا في الدقيقة 51.

سجل هدف النصر الخامس، محمد مران في الدقيقة 86.

سجل هدف النصر السادس، تاليسكا في الدقيقة 73.

مشاركة ليونيل في الدقيقة 84.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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