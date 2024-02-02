بعد الوافدين والراحلين.. قائمة الزمالك الإفريقية النهائية

محمد اسماعيل - القاهرة - أجرى نادي الزمالك عدد من الصفقات في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وأيضًا قام بتسريح وبيع بعض اللاعبين.

وكانت قائمة الزمالك الإفريقية تضم 36 لاعبا، والآن استخدم الأبيض حقه في استبدال اللاعبين غير المشاركين في البطولة، وهم، (محمود شبانة - حمدي علاء - أحمد عبد الرحيم إيشو، وأضاف 7 لاعبين جدد للقائمة.

وجاءت قائمة الزمالك الإفريقية الجديد كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد، محمد صبحي، معاذ علاء، عبدالرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمود علاء، حمزة المثلوثي، حسام عبدالمجيد، محمود حمدي الونش، محمد عبدالشافي، أحمد فتوح، عمر جابر، مصطفى الزناري، ياسر حمد.

خط الوسط: محمد أشرف روقا، نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، زياد كمال، يوسف إبراهيم أوباما، سيد عبدالله نيمار، أحمد سيد زيزو، ، مصطفى شلبي، إبراهيما نداي، محمود عبدالرازق شيكابالا، محمد عاطف، مهاب ياسر، أحمد حمدي، ترافيس موتيابا.

خط الهجوم: ناصر منسي، سيف الدين الجزيري، سامسون أكينيولا، محمد صلاح زكي.

اللاعبون الراحلون عن الزمالك والمقيدين في إفريقيا:

محمد عبد الغني، عمرو السيسي، عبدالله جمعة، عبدالله محمد، علي ياسر، محمد حسام بيسو، حاتم سكر، أحمد زكي، محمد طارق.

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