مقارنة بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

دائماً ما يقوم عشاق كرة القدم حول العالم، بإجراء المقارنات بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالد، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حول من هو اللاعب الأفضل في تاريخ كرة القدم، لذلك سوف نستعرض في السطور التالية أبرز إنجازات وأرقام الثنائي.

عدد أهداف الثنائي مع مختلف الأندية:

تجاوز الثنائي حاجز ال 700 هدفاً رفقة الأندية، حيث تمكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من إحراز 739 هدفاً، مع مختلف الأندية التي لعب لها حتى الآن،"سبورتنج لشبونة، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، والنصر السعودي حالياً.

وسجل ليونيل ميسي طوال مسيرته مع الأندية حتى الآن 715 هدفاً، رفقة كل من " برشلونة، باريس سان جيرمان الفرنسي وأنتر ميامي الأمريكي حالياً".

عدد أهداف الثنائي مع منتخبات بلادهم:

يمتلك كريستيانو رونالدو 123 هدفاً رفقة المنتخب البرتغالي في مختلف البطولات ويعد هو اللاعب الأكثر تسجيلاً للأهداف الدولية عبر التاريخ، فيما يمتلك " البرغوث" الأرجنتيني ليونيل ميسي 106 هدفاً رفقة منتخب "راقصي التانجو".

عدد ألقاب الثنائي مع الأندية والمنتخبات:

حقق النجم البرتغالي 35 لقباً طوال مسيرته مع الأندية والمنتخب البرتغالي، بواقع 7 ألقاب دوري حققهما في 3 دوريات مختلفة الإنجليزي، الإسباني والإيطالي، 4 بطولات كأس عالم للأندية، 5 بطولات دوري أبطال أوروبا، 6 بطولات للكؤوس المحلية، 7 بطولات للسوبر المحلي، 3 بطولات للسوبر الأوروبي، لقب وحيد للبطولة العربية رفقة النصر السعودي، ولقب لبطولة أمم أوروبا، ولقب لبطولة دوري الأمم الأفريقية.

وتوج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ب 44 لقباً، حيث توج 12 لقب دوري مع برشلونة الإسباني، باريس سان جيرمان الفرنسي، 9 بطولات كؤوس السوبر المحلية، 8 بطولات كؤوس محلية، 4 بطولات دوري أبطال أوروبا، 3 ألقاب كأس عالم للأندية ومثلهما لكأس السوبر الأوروبية، ولقب وحيد لكلا من كأس العالم، كوبا أمريكا، الأولمبياد وكأس العالم للشباب وكأس الدوريات الأمريكية.

عدد الجوائز الفردية لكل لاعب:

حصل كريستيانو رونالدو على جائزة الكرة الذهبية 5 مرات، ومرتين لجائزة الفيفا كأفضل لاعب في العالم، 4 مرات الحذاء الذهبي كأفضل هداف في العالم، ومثلهما جائزة "الويفا" كأفضل لاعب في أوروبا، 4 مرات أفضل لاعب في الدوري.

فيما حصد ليونيل ميسي جائزة الكرة الذهبية في 8 مناسبات، وأفضل لاعب في الفيفا في 3 مناسبات، والحذاء الذهبي في 6 مناسبات، والأفضل في أوروبا ل 3 مناسبات، 6 أفضل لاعب بالدوري.