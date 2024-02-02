"ليفربول في الصدارة"... جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:
انتهت مباريات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الخميس، بمباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون.
وأمن ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي بعد الفوز على تشيلسي بنتيجة 4-1، بينما فاز أرسنال على نوتنجهام بنتيجة 2-1، وفاز مانشستر سيتي على بيرنلي 3-1.
ويقدم لكم موقع "الخليج 365" ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الأسبوع 22:
1.ليفربول - 51 نقطة
2.مانشستر سيتي - 46 نقطة
3.أرسنال - 46 نقطة
4.توتنهام - 43 نقطة
5.أستون فيلا - 43 نقطة
6.وست هام - 36 نقطة
7.مانشستر يونايتد - 35 نقطة
8.نيوكاسل - 32 نقطة
9.برايتون - 32 نقطة
10.تشيلسي - 31 نقطة
11.ولفرهامبتون - 29 نقطة
12.بورنموث - 26 نقطة
13.فولهام- 25 نقطة
14.كريستال بالاس- 24 نقطة
15.برينتفورد - 22 نقطة
16.نوتنجهام - 20 نقطة
17.لوتون تاون - 19 نقطة
18.إيفرتون - 18 نقطة
19.بيرنلي - 12 نقطة
20.شيفيلد يونايتد- 10 نقاط
جدير بالذكر، تبدأ مباريات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت الموافق 3 فبراير، حيث يواجه إيفرتون نظيره توتنهام هوتسبير.
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