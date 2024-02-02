"ليفربول في الصدارة"... جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

انتهت مباريات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الخميس، بمباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون.

وأمن ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي بعد الفوز على تشيلسي بنتيجة 4-1، بينما فاز أرسنال على نوتنجهام بنتيجة 2-1، وفاز مانشستر سيتي على بيرنلي 3-1.

ويقدم لكم موقع "الخليج 365" ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الأسبوع 22:

1.ليفربول - 51 نقطة

2.مانشستر سيتي - 46 نقطة

3.أرسنال - 46 نقطة

4.توتنهام - 43 نقطة

5.أستون فيلا - 43 نقطة

6.وست هام - 36 نقطة

7.مانشستر يونايتد - 35 نقطة

8.نيوكاسل - 32 نقطة

9.برايتون - 32 نقطة

10.تشيلسي - 31 نقطة

11.ولفرهامبتون - 29 نقطة

12.بورنموث - 26 نقطة

13.فولهام- 25 نقطة

14.كريستال بالاس- 24 نقطة

15.برينتفورد - 22 نقطة

16.نوتنجهام - 20 نقطة

17.لوتون تاون - 19 نقطة

18.إيفرتون - 18 نقطة

19.بيرنلي - 12 نقطة

20.شيفيلد يونايتد- 10 نقاط

جدير بالذكر، تبدأ مباريات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت الموافق 3 فبراير، حيث يواجه إيفرتون نظيره توتنهام هوتسبير.

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