سولانكي يزاحم صلاح وهالاند... ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

اختتمت أمس الخميس مباريات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بمواجهة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون، على استاد مولينيو.

وشهدت الجولة غياب محمد صلاح بسبب الإصابة، وفشل هالاند في التسجيل بعد مشاركته لمدة 20 دقيقة، وسجل سولانكي هدفا في تعادل بورنموث مع وست هام 1-1.

ويستعرض لكم "الخليج 365" ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز:

1.محمد صلاح - 14 هدفا

2.هالاند - 14 هدفا

3.دومينيك سولانكي - 13 هدفا

4.سون - 12 هدفا

5.جارود بوين - 11 هدفا

وتبدأ مباريات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي، غدا السبت "3 فبراير"، حيث يواجه إيفرتون نظيره توتنهام هوتسبير في تمام الساعة الثانية والنصف مساء.

اقرأ أيضًا:

صلاح محسن يسجل أول أهدافه مع المصري أمام بيراميدز

مصدر يكشف موعد عودة محمد صلاح للمشاركة مع ليفربول