اخبار الرياضه

سولانكي يزاحم صلاح وهالاند... ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

اختتمت أمس الخميس مباريات الجولة 22 من الممتاز، بمواجهة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون، على استاد مولينيو.

وشهدت الجولة غياب محمد صلاح بسبب الإصابة، وفشل هالاند في التسجيل بعد مشاركته لمدة 20 دقيقة، وسجل سولانكي هدفا في تعادل بورنموث مع وست هام 1-1.

ويستعرض لكم "الخليج 365" ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز:

1.محمد صلاح - 14 هدفا

2.هالاند - 14 هدفا

3.دومينيك سولانكي - 13 هدفا

4.سون - 12 هدفا

5.جارود بوين - 11 هدفا

وتبدأ مباريات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي، غدا السبت "3 فبراير"، حيث يواجه إيفرتون نظيره توتنهام هوتسبير في تمام الساعة الثانية والنصف مساء.

اقرأ أيضًا:

صلاح محسن يسجل أول أهدافه مع المصري أمام بيراميدز

مصدر يكشف موعد عودة محمد صلاح للمشاركة مع

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا