شكرا لقرائتكم خبر عن طولان: مجلس الزمالك يسير بُخطى ثابتة ونجح فى حل المشاكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد حلمي طولان، نجم الزمالك السابق، بمجلس إدارة القلعة البيضاء بعد رفع الإيقاف عن القيد وحل جميع القضايا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال طولان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي المذاع على قناة الزمالك: "المجلس الحالي يسير بُخطى ثابتة خلال المرحلة الحالية ونجح في حل جميع المشاكل مثل إيقاف القيد والعمل على إبرام صفقات".

وأضاف: "مجلس الزمالك جاء في وقت صعب للغاية ولكنه أثبتوا أنهم على قدر المسؤولية وتحقيق طموحات جماهير القلعة البيضاء".

وكشف مصدر بنادى الزمالك عن تفاصيل الاتفاق بين مسئولى النادى وجوزيه جوميز المدرب الجديد للفريق، والذى يتواجد فى مقر النادى اليوم حالياً لعقد جلسة مع مجلس الإدارة.

وقال المصدر ان العقد يمتد لمدة موسم ونصف الموسم ،بقيمة 50 ألف دولار مت بينها راتب الجهاز المعاون له، حيث يصطحب معه 3 مساعدين، مدرب حراس ومخطط أحمال ومدرب.

ومن المقرر، أن يوفر النادى سيارة خاصة بالسائق لجوميز، على أن يتحمل الزمالك إقامة المدرب فى احد الفنادق.

كما يتضمن العقد حصول جوميز على مبلغ شهرى كتأمين طبى، بالإضافة إلى تحمل الزمالك قيمة تذاكر الطيران لجوميز ومعاونيه الثلاثة فى حالة السفر للإجازات.