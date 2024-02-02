شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمى: صفقات الزمالك جيدة وجوميز شخصية قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمير عزمي مجاهد، نجم الزمالك السابق، أن صفقات الزمالك جيدة وجاءت بشكل سريع، والتعاقد مع عبد الله السعيد من بين أفضل الصفقات، متمنيًا أن يحققوا الإضافة المطلوبة خلال المرحلة المقبلة.

وقال في تصريحات تليفزيونية: "الزمالك أيضا تعاقد مع مدرب أجنبي وشىء إيجابي أن يتم التعاقد معه مع جلب صفقات جديدة، ومهاب ياسر من أبرز العناصر المنضمة للزمالك وهو من العناصر الجيدة وسبق ورشحته للنادي عندما كان في نادي النجوم، وزياد كمال من العناصر الجيدة أيضا ويجيد التسديد من الخارج، وأيضا أحمد حمدي وناصر ماهر ومحمد شحاتة من اللاعبين الجيدين".

وأضاف: "الزمالك كان يعاني من أزمة كبيرة والدليل أنه قام بالاستغناء عن 11 لاعبا بعد تدعيم صفوفه في الميركاتو الشتوي، ومعظم الصفقات جيدة ولاعبين شاركوا مع منتخبات مصر، وهم يحتاجون للتأقلم والانسجام، مع باقي المجموعة زيزو وفتوح والونش".

وأكمل: "يجب على الجماهير الصبر على هؤلاء العناصر خصوصا أنهم جاءوا في وسط الموسم، ولكن الأعمار صغيرة باستثناء عبد الله السعيد، ولاعبين مميزين، ويحتاج الجهاز الفني فقط وقت للعمل معهم".

وزاد: "أي مدرب سيكون سعيدا بوجود هؤلاء اللاعبين معه، وسيجد صعوبة بكل تأكيد في الاختيار بينهم، خصوصا في وسط الملعب بعد انضمام السعيد وناصر ماهر وحمدي".

وأكد: "جوميز درب التعاون وأهلي جدة السعوديين في وقت سابق وهو لديه شخصية قوية جدا وحازم مع اللاعبين، وسبق وقاد التعاون للفوز على الهلال بخماسية، كما عمل في الميريا الإسباني وكان مساعدا في وقت سابق لـ فيريرا، وأبرز مزاياه القدرة على الدفع بتغييرات جيدة ويقرأ المباريات جيدا".

وأشار إلى أن الكرة المصرية لديها أزمات كثيرة في المسابقات والملاعب، واختراع بطولات جديدة، هناك سلبيات كثيرة، ولذلك من الصعب أن نتوج ببطولات كبرى فى الوقت الحالي، لكن الكرة في المغرب والسنغال تطورت بشكل واضح، وأصبحت هناك أكاديميات تخرج لاعبين لأوروبا بالإضافة للتطوير الواضح فى كل شىء.

وأضاف: "كل البرامج تتحدث عن مدير فني، ولكن لا يتحدثون عن شكل المسابقات والتأجيلات وباقي الأزمات، وأعتقد أن الأزمة سوف تستمر في ظل هذه المشكلات سوف تستمر المعاناة حتى في وجود اقوى المدربين في العالم، هناك فوارق واضحة لصالح المنتخبات ولم يعد هناك مواهب قوية خرجت من مصر".

وشدد مجاهد: "الكرة المصرية لن تتقدم في ظل وجود اتحادات تأتي بواسطة الجمعيات العمومية التي لا تهتم سوى بالمجاملات، ووائل جمعة لم يوفق في الانتخابات رغم تاريخه الكبير وهناك آخرون لا يعرفون شيئا عن الكرة ونجحوا في الانتخابات، نحن نعود للخلف". وأتم: "أتمنى على من يحب مصر، ضرورة معالجة الأزمات بدلًا من المسكنات بعد كل أزمة".