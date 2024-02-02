شكرا لقرائتكم خبر عن وداع أمم أفريقيا.. ماذا قدم فيتوريا مع الفراعنة فى 567 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع منتخب مصر لكرة القدم، بقيادة روى فيتوريا، منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام بكوت ديفوار، بعد الخروج أمام الكونغو الديمقراطية، بركلات الترجيح. ونرصد فى السطور التالية كل ما قدمه فيتوريا مع المنتخب منذ توليه المهمة حتى الوداع في أمم أفريقيا.

تولى فيتوريا المهمة الفنية للمنتخب يوليو من عام 2022، أي منذ عام و6 أشهر وأسبوعين و4 أيام بإجمالى 567 يوما، وخاض خلالها منتخب مصر 18 مباراة تحت قيادة روي فيتوريا، مقسمة إلى 8 وديات و10 مباريات رسمية.

وحقق المنتخب الفوز في 12 وتعادل في 4 وخسر مباراتين، وسجل لاعبو المنتخب 40 هدفا مع فيتوريا واهتزت شباكه بـ13 هدفا.

المباريات التي خاضها منتخب مصر تحت قيادة فيتوريا معظمها لم يرتق للمستوى الجيد، مثل النيجر ومالاوى، وإثيوبيا، وجنوب السودان، وزامبيا، جيبوتى، تنزانيا، سيراليون، غينيا، وحينما حانت لحظة المواجهات المهمة سقط فيتوريا.

وخلال بطولة كأس الأمم الأفريقية لم يحقق الفراعنة أى فوز حيث تعادل فى المباريات الأربعة التى تم خوضها أمام كل من موزمبيق، وغانا، كاب فيردى، والكونغو الديمقراطية، وحقق رقما سلبيا من خلال خروجه من بطولة أمم أفريقيا 2023، على يد منتخب متواضع مثل الكونغو الديمقراطية، ولم يحقق أي فوز، حيث صعد ليكون ثانى مجموعته بفضل هزيمة منتخب غانا وتقديم هدية للفراعنة.