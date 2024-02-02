شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. مواجهة مصر والإكوادور فى كأس ديفيز للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الجمعة ، مباراة مصر والإكوادور الفاصلة فى كأس ديفيز للتنس فى تمام الحادية عشر ظهرا بالملعب الرئيسى بنادى الجزيرة.

ويخوض المصنف 358 عالميا محمد صفوت للمباراة الأولى الافتتاحية أمام لاعب الإكوادور المصنف رقم 312 عالميا ألفارو ميزا بينما يلتقى المصنف 735 عالميا عمرو عصرأوى مع المصنف 307 عالميا ايميلو جوميز.

وتقام اليوم مباراتين فى الفردى على ان تقام السبت فى العاشرة صباحا مباراة الزوجى محمد صفوت واكرم السلإلى مع اندرياس اندراد ودييجو هيدالجو ويليها مباراتى الفردى حال عدم حسم أى فريق للمباريات الثلاث الأولى ويلعب محمد صفوت مع ايميلو وعمرو عصراوى مع ألفارو.

وأجريت القرعة أمس الخميس ، الحكم العام للمباراة روبرت براون فى حضور كل من رئيس اتحاد التنس اسماعيل الشافعى والسكرتير العام للاتحاد المهندس وليد سامى، والسكرتير العام المساعد مروى عبد الرحمن ونائب رئيس اتحاد التنس بالاكوادور ورئيس لجنة التنس بنادى الجزيرة الدكتور اسماعيل خرما وعضو اللجنة نادر زهران والمدير ألفنى لاتحاد التنس ضياء نبيل.

واهدى اسماعيل الشافعى درع الاتحاد المصرى للتنس إلى كل من نائب رئيس اتحاد التنس الاكوادورى والحكم العام للمباراة.