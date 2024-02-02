شكرا لقرائتكم خبر عن أول قرار للبرتغالى جوزيه جوميز فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني الجديد لفريق الزمالك، تقريراً شاملاً عن لاعبى القلعة البيضاء قبل بدء مهمته بشكل رسمي، حتى يتسنى له وضع خطة مفصلة للسير عليها خلال الفترة المقبلة.

وكلف جوميز معتمد جمال، المتوقع أن يكون له دور في الجهاز الفني الجديد، بمنحه تقريراً مفصلاً خلال 48 ساعة حتى يبنى عليه المدرب البرتغالى خطته القادمة في القلعة البيضاء.

وكشف مصدر بنادى الزمالك عن تفاصيل الاتفاق بين مسئولى النادى وجوزيه جوميز المدرب الجديد للفريق، والذى يتواجد فى مقر النادى اليوم حالياً لعقد جلسة مع مجلس الإدارة.

وقال المصدر إن العقد يمتد لمدة موسم ونصف الموسم، بقيمة 50 ألف دولار من بينها راتب الجهاز المعاون له، حيث يصطحب معه 3 مساعدين، مدرب حراس ومخطط أحمال ومدرب. ومن المقرر أن يوفر النادى سيارة خاصة بالسائق لجوميز، على أن يتحمل الزمالك إقامة المدرب فى أحد الفنادق.

كما يتضمن العقد حصول جوميز على مبلغ شهرى كتأمين طبى، بالإضافة إلى تحمل الزمالك قيمة تذاكر الطيران لجوميز ومعاونيه الثلاثة فى حالة السفر للإجازات.