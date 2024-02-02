شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المرحلة الثانية بدورى محترفى اليد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الجمعة ، الجولة الأولى بالمرحلة الثانية من دورى محترفى كرة اليد للرجال للموسم المحلى 2023 / 2024 و العائد من فترة توقف لخوض الدوليين بطولة كأس الأمم الأفريقية للكبار.

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، سموحة مع الزمالك وسبورتنج مع طلائع الجيش والأهلى مع هليوبوليس والبنك الأهلى مع الجزيرة .

بينما تقام الجولة الثانية الثلاثاء القام بمواجهات بين كلا من ، هليوبوليس مع سبورتنج و الزمالك مع طلائع الجيش و سموحة مع البنك الاهلى و الجزيرة مع الأهلى.

تشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.

وشهدت فترة توقف الدورى حصول منتخب مصر الأول لكرة اليد على لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية التى أختتمت مؤخرا بمصر على حساب الجدزائر بنتيجة 29 / 21 و التأهل إلى أولمبياد باريس .