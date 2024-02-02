شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يُعيد توظيف كهربا بسبب وجود أبو علي وموديست في الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
ويرغب المدير الفني في الإعتماد على كهربا في مركز الجناح بدلاً من المهاجم الصريح الذي كان يشغله الفترة الماضية قبل ضم وسام وخلال تراجع مستوى موديست لكن الأمور ستتغيّر بنسبة كبيرة خلال الفترة المقبلة.
ويرغب مسئولو الأهلي في حسم ملف تجديد عقود اللاعبين الثلاثة قبل عودة الفريق للمنافسات القارية والمحلية وفي مقدمتها ، مباراة شباب بلوزداد أحد أيام 16 أو 17 أو 18 فبراير الجاري بالجزائر ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
ومن المقرر أن يُكثّف مسئولوالأهلي مفاوضاتهم الأيام المقبلة مع الثلاثي ، معلول والسولية وهاني من أجل حسم ملف التجديد حتى يكتمل تركيز الفريق بالكامل في الإرتباطات المقبلة أفريقياً ومحلياً.
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