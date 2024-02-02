موعد مباراة الأردن وطاجيكستان في ربع نهائي كأس آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه الأنظار ظهر اليوم الجمعة إلى ملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة لمتابعة المواجهة المهمة والمرتقبة بين منتخبي الأردن وطاجيكستان في ربع نهائي كأس آسيا.

ويبحث المنتخب الأردني عن تحقيق إنجاز تاريخي بالتواجد للمرة الأولى في نصف نهائي بطولة كأس آسيا.

وتأهل “النشامى” لربع نهائي كأس آسيا بعد فوز مثير على العراق في ثمن النهائي بنتيجة 3-2.

في المقابل يحلم منتخب طاجيكستان الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة الآسيوية بتحقيق نفس الغنجاز بالتأهل لنصف النهائي، بعدما تجاوز عقبة منتخب الإمارات بركلات الترجيح في دور الـ 16.

موعد مباراة الأردن وطاجيكستان في كأس آسيا

تنطلق مباراة الأردن وطاجيكستان في ربع نهائي كأس آسيا، في الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم بينما يكون موعد اللقاء في الثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأردن وطاجيكستان في كأس آسيا

تنقل مباراة الأردن وطاجيكستان في ربع نهائي كأس آسيا عبر قنوات الكاس ، وبين سبورتس.