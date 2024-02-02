شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يتحمل جزءا من قيمة انتقاله لصفوف الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل نادى الزمالك عن دور عبد الله السعيد لاعب الفريق الأحمر من أجل إتمام إجراءات انتقاله إلى القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكد المصدر أن عبد الله السعيد قرر التنازل عن جزء من قيمة عقده نظير تلبية شروط بيراميدز المالية، والموافقة على انتقاله إلى القلعة البيضاء فى الميركاتو الشتوى الحالى.

وانضم عبد الله السعيد إلى الزمالك لمدة موسم ونصف مع وجود بند بإضافة موسم آخر فى العقد باتفاق الطرفين.

توصل مسئولو نادى الزمالك لاتفاق مع نظرائهم فى نادى الكرامة على استعارة محمود الأسود لمدة موسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وجاء مد فترة القيد ليوم 6 فبراير الجارى، ليعيد محمود الأسود لحسابات الزمالك ويتم التوصل لاتفاق مع ناديه لاستعارته لمدة موسم ونصف.

ونال محمود الأسود صاحب الـ20 عاما إعجاب هيكتور كوبر مدرب منتخب سوريا ومساعده محمود فايز، لاسيما أن اللاعب كان يشارك مع منتخب سوريا فى منافسات كأس آسيا قبل أن يودع البطولة بعد الخسارة من إيران فى ثمن النهائى.

ونجح مسئولو نادى الزمالك فى التعاقد مع أكثر من لاعب خلال الميركاتو الشتوى، بعد أن تم انتهاء أزمة إيقاف القيد، وسداد قسط المديونية المستحقة لاتحاد الكرة، مع رحيل أكثر من لاعب.