شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سليمان :صفقات الزمالك الجديدة كلفت النادى 50 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف احمد سليمان عضو مجلس إدارة نادى الزمالك أن الصفقات الجديدة التي أبرمها النادى خلال الأيام الماضية و التي وصلت الى 11 صفقة لم تكلف النادى مبالغ باهظة كما يتوقع البعض.

وأضاف أحمد سليمان فى تصريحات تلفزيونية أن الزمالك تكلف ما لا يتعدى الـ 50 مليون جنيها ، نظير ضم الـ 11 لاعبا منهم بيع نهائي ومنهم على سبيل الإعارة، في ظل وصول المقابل المادى لبعض الصفقات إلى مليون و2 مليون جنيه، مشيرا إلى أن هذا المبلغ ليس القيمة الكاملة لكافة عقود اللاعبين الجدد، بل خلال الفترة الحالية للتعاقد.

وأعلن الزمالك ضم كلا من : عبدالله السعيد وسيف جعفر من بيراميدز، ومحمد شحاتة لاعب طلائع الجيش على سبيل الاعارة بنية البيع، ناصر ماهر من فيوتشر، الاوغندي موتيابا، أحمد حمدى لاعب مونتريال الكندى، الفلسطينى ياسر حمد، مهاب ياسر من الداخلية، محمد عاطف من طنطا، بالإضافة إلى زياد كمال من إنبى.