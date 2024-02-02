شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد غلق باب القيد الشتوى أمام الأندية بعد قرار المد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة ، مد فترة القيد الشتوي أمام الأندية بعد التكدس الكبير بمقر الاتحاد فى أخر يوم للقيد الأربعاء الماضى وحرصا على مصلحة الأندية لقيد اللاعبين وتدعيم صفوفها فى الشتاء.

القسم الأول.. ينتهى القيد الشتوى للأندية يوم الثلاثاء 6 فبراير بدلا من الأربعاء 31 يناير.

القسم الثانى.. ينتهى القيد للأندية يوم الخميس 8 فبريار بدلا من الأربعاء 31 يناير.

القسم الثالث والرابع.. ينتهى القيد للأندية يوم الأحد 11 فبراير بدلا من الأربعاء 31 يناير.

وكان سوق الانتقالات الصيفية 2023 فى مصر شهد إبرام الأندية المصرية العديد من الصفقات القوية والمميزة لتدعيم صفوفها استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2023 – 2024.